Оголосити росію державою-спонсором тероризму. Таке питання нині ретельно розглядають у Сполучених Штатах. Про це напередодні заявила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк. Розмови про визнання рф терористичною спонсоркою ведуться вже кілька років. Навіть до її повномасштабного вторгнення в Україну.

Чому так важливо, щоб саме США повісили на рф цей ярлик. Розповість - Марина Біленька.

Маріуполь. Буча та Ірпінь. Харків. Кременчук. Вінниця.

Донбас і ще десятки міст і селищ по всій Україні. Насилля та вбивства мирних жителів. Ракетні удари по цивільній інфраструктурі. На тлі цих та інших воєнних злочинів рф Володимир Зеленський не раз закликав світ визнати правду: Росія - держава-спонсор тероризму.

Володимир Зеленський - президент України:

Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Верховна Рада визнала Росію державою-терористом - 14-го квітня. А вже в травні - звернулася до Палати представників та Сенату Конгресу США із закликом зробити те саме.

Вона знайшла підтримку і серед демократів, і серед республіканців.

Річард Блюменталь - сенатор США від штату Коннектикут, Демократична партія:

Росія спонсорувала тероризм, як показують наші дані, протягом багатьох років. І вона повинна за це відповісти.

"Держава - спонсор терозизму" - термін, який використовує американський Держдепартамент щодо країн, які неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму.

Це дає Вашингтону право запровадити проти них чотири основні категорії санкцій. США не надаватимуть такій країні допомогу, зокрема, й економічну. Також вони можуть заборонити продаж їй продукції оборонного призначення. Додатковий контроль буде і щодо експортних товарів подвійного призначення.

Окрім того, Штати можуть запровадити так звані вторинні санкції проти осіб, компаній та країн, які вестимуть бізнес з державою - спонсором тероризму. А постраждалі внаслідок її дій - зможуть звертатися за компенсацією до судів США. І це вже не кажучи про репутаційні втрати.

Ліндсі Грем - сенатор США від штату Південна Кароліна, Республіканська партія:

Якщо вам соромно сказати, що Путіну потрібно піти, значить, з вами щось не так. Він МАЄ піти. Це справа російського народу. Ми не збираємося вторгатися в Росію. Ми не збираємося вводити сухопутні війська в Україну. Але ми будемо підтримувати українську перемогу, а перемога - це вигнання росіян.

Перелік держав - спонсорів тероризму Штати почали складати наприкінці 79-го року. За цей час - вісім країн побували у списку. Ірак, Лівію, Ємен та Судан - з нього вже виключили. Залишилися - Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

По суті, це - держави-вигнанці, з якими цивілізований світ намагається не контактувати.

Найпершою США визнали країною-терористом Сирію. Попри війну, яка там точиться вже понад 10 років - вона і надалі підтримує, наприклад, ліванське угруповання Хезболла, а також відіграє суттєву роль у нелегальних схемах фінансування терору.

Куба живе під американськими санкціями понад півстоліття. Втім перелік країн - спонсорів тероризму вона поповнила лише у 1982-му. Причиною стала підтримка революційних рухів в іспаномовних країнах та Африці. Додатковий санкційний тиск завдав колосальної шкоди економіці Острова Свободи.

До прикладу, там досі функціонує система обміну талонів на їжу, а раритетні автівки на вулицях Гавани - не модний вибір її жителів, а відсутність альтернативи.

Але торік - наприкінці каденції Трампа - її включили до нього знову. Зокрема, через надання притулку американським втікачам і підтримку венесуельського диктатора Мадуро.

Рейнальдо Оліва - житель Гавани:

Моя думка як кубинця, громадянина, і комуніста полягає у тому, що в Трампа закінчилися рішення і він продовжує турбувати нашу країну.

Іран, який теж має тривалі санкційні відносини з США, був включений до переліку країн-терористів 1984-го року - за підтримку терористичних угруповань на Близькому Сході та в Центральній Азії. Нині ж Іран - не може вестибізнес з країнами Заходу, не має основного заробітку від продажу нафти, і є відрізаним від світової фінансової системи.

Алі Хаменеї - верховний керівник Ірану:

З усією гіркотою хотів би згадати те, що мені здається найскладнішим і найголовнішим з усього пережитого - це труднощі, які щодня постають перед людьми. Це проблема зростання цін, інфляції.

Перелік терористів замикає Північна Корея. *88-го року її включили до переліку - за продаж зброї терористам і надання притулку членам Комуністичної ліги Червоної армії Японії.

2008-го року США виключили КНДР зі списку в обмін на допуск експертів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти.

Та менше, ніж через 10 років - Пхеньян знову повернули до переліку. Приводом стало вбивство зведеного брата Кім Чен Ина. На сьогодні КНДР - країна-вигнанець, де панує диктатура, а громадяни живуть у злиднях.

За те, щоб росія стала 5-ю у списку - у США борються не один рік.

Зокрема, конгремени закликали визнати РФ спонсором тероризму ще за президентства Трампа.

Перелік випадків агресивної поведінки росіян за останні роки довгий. За авторитарного режиму Путіна Росія вторгалася та анексувала частини територій своїх сусідів (Грузія у 2008 році та Україна у 2014 році), брала участь у кампаніях з дезінформації, щоб підірвати вибори в багатьох західних демократіях, зокрема у Сполучених Штатах, застосовувала хімічну зброю для вбивства, координувала воєнні дії в Сирії спільно з іранським Корпусом вартових ісламської революції та Хезболлою, а також підтримувала Талібан в Афганістані.

Формально рішення про визнання країни спонсором тероризму в США ухвалює Держсекретар. Наразі цю посаду обіймає Ентоні Блінкен.

Видання "Політико" пише, що днями в нього відбулася відверта розмова зі спікеркою Палати представників - Ненсі Пелосі. Вона начебто висунула Блінкену ультиматум - або ж він сам оголошує росію спонсором тероризму, або ж це зробить Конгрес.

Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав Росію державою - спонсором тероризму. Ухвалення Конгресом закону, очевидно, є складнішим процесом, але це дасть адміністрації необхідне політичне прикриття для ескалації економічного тиску та риторики проти Путіна.

Важливо, аби саме США навісили на росію ярлик терористки. Адже саме Штати задають у цьому питанні тон.

До цього парламент Литви одноголосно ухвалив резолюцію, у якій визнав російське вторгнення в Україну геноцидом, а саму Росію - державою, яка підтримує та чинить акти тероризму.