Україна та Гватемала домовились про безвіз [ Редагувати ]
Україна та Гватемала підписали міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа, який прибув до України з офіційним візитом.
Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зав’язків між нашими країнами, між нашими народами.
За словами глави держави, між Україною та Гватемалою започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки конкретних проектів. Зокрема, гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.
Глави держав домовилися сприяти розвитку співпраці у сфері туризму шляхом налагодження прямих зв’язків між туристичними відомствами двох країн.
Це перший візит Глави Гватемальської держави до України за всю історію двосторонніх відносин, а також перший візит лідера країни Латинської Америки з 24 лютого 2022 року й за останні 12 років загалом.
Нагадаємо, що Україна хоче призупинити безвіз з Ізраїлем у відповідь на таке ж рішення Тель-Авіва.
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