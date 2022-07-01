Чекали на підтримку, а натомість - отримали дипломатичну конфронтацію. Україна хоче призупинити безвіз з Ізраїлем у відповідь на таке ж рішення Тель-Авіва. Вже четвертий місяць як країна вимагає від українців візи при в'їзді. Ба більше, Ізраїль відмовляється розглядати запрошення українців на лікування, хоча росіян впускають без перешкод. І це при тому, що Ізраїль засудив агресію кремля і заявивив про непохитну підтримку українського народу.

Як зрозуміти політику Ізраїля? Нейтралітет чи подвійна гра? Наші журналісти намагалися розібратися.

Ранок 24 лютого. Україна прокидається від вибухів російських ракет. На пунктах пропуску до ЄС утворюються багатотисячні черги. За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 8 мільйонів українців покинули країну. У Європі до такої кількості мігрантів не були готові, та все ж біженцям досі надають житло, їжу та виплачують грошову допомогу.

Водночас Ізраїль… скасував безвіз для українців. Це рішення в офісі президента Зеленського назвали "недружнім і дивним кроком". Здавалося б, від країни, що живе в умовах постійної загрози терористичних атак, періодичних прикордонних сутичок та ракетних обстрілів, Україна чекала реальної підтримки.

Нафталі Беннет - прем'єр-міністр Ізраїлю:

Молимося за благополуччя громадян України та сподіваємося, що подальше кровопролиття вдасться запобігти. Ми поводимося помірковано та відповідально. Найближчими днями в Україну прибуде літак зі 100 тоннами ізраїльського гуманітарного обладнання для цивільних осіб у зонах бойових дій, а також тих, хто намагається втекти звідти.

Російську агресію Ізраїль засудив і навіть намагався стати посередником між Україною і рф. За даними СNN, прем'єр міністр країни Нафталі Беннет навіть мав таємну зустріч із володимиром путін у москві. Очевидно, безуспішно. Тим часом, на вулицях Ізраїлю влаштовували мітинги на підтримку України.

Та від влади Ізраїлю глобальної підтримки Україна не отримала. Ані зброї, ані потужних санкцій проти рф.

Володимир Зеленський - Президент України:

До вас звертаємось по допомогу, навіть про елементарні візи. Що це - байдужість, розрахунок чи бажання посередництва між двома сторонами? Попереджу лише про одне: байдужість вбиває, розрахунки часто помилкові, а посередництво може бути між державами, але між добром і злом.

Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою. Переважно це медичне обладнання та медикаменти. Також в Україну приїжджали ізраїльські лікарі. На Львівщині працював польовий шпиталь. Загалом, медики прийняли понад 6000 українських пацієнтів. Активно допомагають Україні й ізраїльські волонтери.

Вероніка Косіка - волонтерка організації «Ізраїльські друзі України» :

Люди з усього Ізраїлю привозять багато речей, гуманітарну допомогу таку, як підгузки та харчування для немовлят, багато медикаментів. Ми це сортуємо, пакуємо, а потім відправляємо в Україну.

Для наших рятувальників Тель-Авів передав партію бронежилетів і шоломів. Однак, у питанні озброєння - Ізраїль непохитний. Країна заборонила постачати Україні протитанкові ракети Spike, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією. І це навіть після таких заяв представників кремля:

По-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.

На такі слова ізраїльський народ обурився і вимагав вибачень. Та попри це політика країни проукраїнською не стала. Такий дружній нейтралітет до РФ має дві причини, пояснюють експерти. По-перше, ситуація в Сирії, де наразі є як російські війська, так і проіранські формування. Мовляв, саме рф стримує іранців від активних дій на ізраїльських кордонах. По-друге, Тель-Авів хвилюється про долю євреїв, які мешкають у Росії, а також побоююється поширення там антисемітизму.