З ранку 26 липня Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Росіяни ведуть вогонь по прикордонним громадам з мінометів і ствольної артилерії. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Сьогодні, 26 липня, із самого ранку ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини. Після 6 ранку обстріл села Леонівка, ймовірно з міномету 120 мм, до 10 вибухів.



Між 10.00 та 11.00 обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів.

За даними очільника Чернігівщини, інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Про руйнування Чаус не повідомив.

Нагадаємо, 26 липня російські загарбники з Чорного моря завдали по півдню України масованого ракетного удару. Президент Зеленський оприлюднив відео з наслідками обстрілу Затоки на Одещині.