Українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків від уряду Франції. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Наші лікарі щодня під обстрілами рятують життя сотні українців - як цивільних, так і військових. Тому для їхньої повноцінної роботи зараз вкрай важливо забезпечити кожного лікаря швидкісним інтернетом та персональним комп’ютером.

За сприяння МОЗ та Мінцифри українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків. Техніка закуплена французьким Міністерством економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету на прохання української влади.

Сучасні функціональні пристрої уже в дорозі до закладів охорони здоров’я України. Ноутбуки розподілені на комунальні заклади охорони здоров'я усіх регіонів, пропорційно до необхідних потреб, а також додатково на заклади національного рівня та відомчі заклади, що перебувають у координації Міноборони та МВС.

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