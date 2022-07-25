США дарують Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу [ Редагувати ]
Сполучені Штати подарують Україні 0,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Про це 25 липня оголосив Державний департамент США.
Сьогодні США передали Україні близько 500 000 доз вакцини від COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з COVID-19.
Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G— Department of State (@StateDept) July 25, 2022
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