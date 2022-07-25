Падіння економіки: яка ситуація у світі та в Україні?

Дев'ять із половиною відсотків - така нині інфляція у Великій Британії. І вона... найбільша з 1982 року. Британія не єдина країна, яка стикнулася з проблемами. Про глобальну світову економічну кризу нині говорять фактично всі експерти та посадовці.