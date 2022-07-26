У державний та міжнародний розшук оголошено колишніх міністрів часів Віктора Януковича: ексглаву Мін'юсту Олександра Лавриновича й ексглаву МЗС Костянтина Грищенка. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод.

За оперативною інформацією, Лавринович і Грищенко перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані тодішнім президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України.

На думку слідства, Харківські угоди продовжили перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років і, згодом, полегшили Кремлю захоплення півострова у 2014 році.

Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем’єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році.

Тепер ДБР добиватиметься від суду, щоб обох дозволили затримати та взяли під варту. Потім буде подано клопотання про екстрадицію й оголошення у розшук за червоною лінією Інтерполу.

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

У 2021 році про підозру у вчиненні державної зрадиповідомили Віктору Януковичу та Миколі Азарову, вони оголошені в розшук.