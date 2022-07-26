Україна отримала німецькі РСЗВ та гаубиці [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000. Про це повідомляє Welt.
Як заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, передано важке озброєння для боротьби з російською агресією.
Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово.
Отримання систем Mars II у своєму Telegram вже підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли вчора.
Крім того, у вересні німецька сторона надасть радар типу "Кобра".для виявлення артилерійських знарядь.
Контракт вже підписано, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше.
Вона зазначила, що через кілька днів розпочнеться навчання бійців ЗСУ управлінню засобами протиповітряної оборони Iris-T SLM.
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