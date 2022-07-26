Ізраїль пригрозив завдати сильного удару по ядерних об'єктах Ірану [ Редагувати ]
Ізраїль може завдати сильних ударів по Ірану, які будуть спрямовані на стримування виробництва ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц в ефірі 13 каналу.
Він підкреслив, що зараз Іран з його спробами отримати ядерну зброю є небезпекою не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу.
Зрештою, ми можемо завдати сильного удару, щоб стримати (іранський - ред.) атом.
При цьому міністр додав, що Єрусалим незадоволений новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану. У Ірану з'явиться шанс отримати тимчасову відстрочку щодо санкцій і тим самим підняти свою економіку.
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