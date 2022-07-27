У пошуках бодай якихось друзів - російський міністр закордонних справ сергій лавров вирушив в турне країнами Африки. Поїздка триває на тлі продовольчої кризи, спровокованої кремлем. І саме африканські держави страждають від неї найбільше.

Українська сторона вже назвала вояж Лаврова найвищим проявом цинізму. Прокоментували поїздку і в Сполучених Штатах. Що кажуть? І чи стане африканський континент - союзником росії - в обмін на їжу - розбиралася Марина Біленька.

"Зерновий вояж" лаврова розпочався з Єгипту, який на 80 відсотків залежить від російського та українського зерна.

Його постачання зірвало повномасштабне вторгнення росії в Україну. Це прискорило зростання світових цін, завдавши Каїру фінансового шоку.

Карам Массрі, єгипетський фермер:

Ми страждаємо від війни в Україні, ціни на пшеницю зросли вдвічі, і ми зараз зіткнулися з проблемою виробництва хліба. Вартість пшениці, кукурудзи, рису зросла, все подорожчало.

Єгипет має тісні зв'язки з рф. Вона постачає йому пшеницю, зброю, а до початку війни в Україні - ще й сотні тисяч туристів.

Лавров приїхав сюди зміцнити співпрацю. Та оскільки говорити правду у кремлі не звикли - провину за біди єгиптян він переклав на клімат, Вашингтон та його союзників.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

У нас есть общее понимание о причинах зернового и продовольственного кризисов. В Африке четыре года беспрецедентная засуха тоже сказались. Но в нынешних условиях, те нелегитимные санкции, которые были введены и препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы в порты нашими судами в иностранные порты, а иностранных - в наши порты.

Опісля лавров перейшов до шантажу. Пообіцяв Єгипту виконати угоду про експорт зерна з українських портів, підписану в Стамбулі.

Водночас наголосив, що Захід має зняти частину санкцій і розблокувати експорт російської пшениці.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Что касается продовольствия - здесь, если наши западные коллеги так близко к сердцу принимают нынешнюю ситуацию - они должны устранить препятствия, созданные ими самими.

Сповнені цинізму дії російської влади прокоментували в Офісі президента України.

Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України:

Поїздка сергія лаврова до Африки - це квінтесенція російського садизму. Спочатку влаштовуєш штучний голод, потім - приїздиш "поплескати по плечу". Однією рукою підписуєш Стамбульську ініціативу, другою - обстрілюєш порт Одеси. Вербуєш у свою армію мусульман, але обстрілюєш мечеті в Україні.

У рамках візиту до Каїра, лавров виступив на зустрічі представників Ліги арабських держав. У своїй промові він намагався видати агресію москви в Україні за так звану "священну війну" проти "західного колоніалізму".

cергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Ми допомагатимемо українцям позбутися абсолютно антинародного та антиісторичного режиму, який перебуває на неправильному боці історії, і був на віки засуджений Нюрнберзьким трибуналом.

Понад пів години лавров розповідав арабським політикам байки про нацистів у Києві та братські народи.

Брехня, шантаж - коли рф намагається вмовити когось стати на їхній бік - усі інструменти годяться. Та більшість африканських країн як і раніше - не хочуть обирати сторону.

Вони побоюються другої холодної війни, адже перша обернулася кровопролитними конфліктами й стагнацією економічного розвитку.

Усе, що хвилює Африку - продовольство. Адже керівництво арабських країн чудово розуміє, що голодний народ може позбавити його влади.

Окрім Єгипту, лавров також побував у Конго та Уганді. На черзі - Ефіопія. Тут його прийматиме прем'єр-міністр країни.

Африканський вояж очільника російського МЗС прокоментували у Вашингтоні.

Нед Прайс, прессекретар Держдепартаменту США:

Міністр закордонних справ лавров прагне взаємодіяти з іншими країнами, щоб стримати натиск обурення росією. Нас турбує не те, з ким розмовляє росія, а меседжі, які вона отримує. Повідомлення, яке міністр закордонних справ лавров і росія почули від Великої двадцятки, ООН, та інших держав і блоків - це чітка позиція, що вторгнення москви та її жорстока агресія проти України дорого їй обійдеться.

Світові політики не бажають навіть фотографуватися з представниками російських делегацій.

Отож союзників кремлю доводиться шукати серед таких вигнанців, як і рф. Минулого тижня путін вдруге від початку так званої "спецоперації" виїхав за кордон. Покинув бункера, аби зустрітися з керівництвом Ірану. У цих держав багато спільного - обидві живуть під жорсткими санкціями й ненавидять Сполучені Штати.

Український інститут майбутнього:

Росія зацікавлена у тому, щоб зберегти партнерство з Іраном, а також, можливо, використовувати цей напрям для обходу західних санкцій. Зі свого боку, Іран прагне отримати підтримку рф у питаннях "ядерних переговорів" зі США, поступки у Сирії та Ємені, розуміючи, що зараз США будуть вибудовувати у регіоні проамериканську коаліцію, яка не вигідна ані Ірану, ані росії.

Утім, якщо спілкування з лідерами держав-ізгоїв у путіна за "взаємною згодою", то арабський світ кремль намагається взяти на замору. Головний козир - спровокована самою росією продовольча криза.