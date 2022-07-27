На Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів газу на добу [ Редагувати ]
У Полтавській області НАК "Нафтогаз" відновив свердловину з видобутку газу, яка здатна давати близько 200 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Вперше розвідувальну свердловину запустили в роботу ще в 2008 році, тоді новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів. З того часу свердловина дала більше 83 млн куб. українського газу. Але з часом почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася. Тому фахівці почали шукати рішення для її відновлення.
"Фахівці з геологорозробки і геофізики нашого управління спільно з департаментом геофізики АТ "Укргазвидобування" переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині і запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих. Для цього, після тривалого аналізу та консультацій, вирішили провести капітальний ремонт свердловини", - заявила Людмила Лагура, начальниця відділу розробки родовищ ГПУ "Полтавагазвидобування".
Нагадаємо, що "Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями.
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