Антимонопольний комітет України дозволив передачу до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" контрольних пакетів акцій шести теплоцентралей: Дніпровської ТЕЦ, Криворізької ТЕЦ, Миколаївської ТЕЦ, Херсонської ТЕЦ, Одеської ТЕЦ, Сєвєродонецької ТЕЦ. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Передача пакетів акцій здійснюється на підставі постанови КМУ від 11 серпня 2021 року №857 "Деякі питання управління об’єктами державної власності".

Враховуючи, що сукупна частка Групи "Нафтогаз" й об’єктів набуття контролю на ринку електричної енергії, після здійснення концентрацій, буде становити менше 1%, встановив, що ці концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку електричної енергії України.

Також в АМКУ впевнені, що концентрація не вплине на постачання тепла у містах, де працюють ТЕЦ.

Враховуючи, що ТЕЦ працюють на газу, а Нафтогаз добуває і продає природний газ, АМКУ взяв з "Нафтогазу" зобов'язання усунути потенційний негативний вплив на конкуренцію на газовому ринку.

Нагадаємо, що 26 липня "Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями.