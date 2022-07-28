АМКУ схвалив передачу шести ТЕЦ у власність "Нафтогазу" [ Редагувати ]
Антимонопольний комітет України дозволив передачу до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" контрольних пакетів акцій шести теплоцентралей: Дніпровської ТЕЦ, Криворізької ТЕЦ, Миколаївської ТЕЦ, Херсонської ТЕЦ, Одеської ТЕЦ, Сєвєродонецької ТЕЦ. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Передача пакетів акцій здійснюється на підставі постанови КМУ від 11 серпня 2021 року №857 "Деякі питання управління об’єктами державної власності".
Враховуючи, що сукупна частка Групи "Нафтогаз" й об’єктів набуття контролю на ринку електричної енергії, після здійснення концентрацій, буде становити менше 1%, встановив, що ці концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку електричної енергії України.
Також в АМКУ впевнені, що концентрація не вплине на постачання тепла у містах, де працюють ТЕЦ.
Враховуючи, що ТЕЦ працюють на газу, а Нафтогаз добуває і продає природний газ, АМКУ взяв з "Нафтогазу" зобов'язання усунути потенційний негативний вплив на конкуренцію на газовому ринку.
Нагадаємо, що 26 липня "Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями.
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