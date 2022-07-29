Україна знаходиться на третьому етапі війни і зараз потребує переважно реактивних систем залпового вогню. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Михайло Подоляк зазначив, що реактивні системи залпового вогню вже дозволили Україні вдарити по логістичним об'єктам російської армії, знищити склади зі снарядами, паливом, а також оперативно-тактичні штаби.

Це дозволило розірвати логістику забезпечення російської армії. Саме тому росіяни суттєво знизили кількість та інтенсивність своїх обстрілів і тому ЗСУ можуть знищувати російське забезпечення, живу силу та просуватися вперед.

"Що необхідно? Перше, системи РСЗВ - це ключове. Друге, системи ППО, щоб росіяни не використовували крилатих ракет і не били по наших містах. Третє, будь-які безпілотники. Насамперед ударні, які дозволять завдавати суттєвих втрат російській бронетехніці та російській живій силі", - додав Михайло Подоляк.