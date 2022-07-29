Мешканці будинку готові прийняти до укриття і людей з чотирьох сусідніх багатоповерхівок.

Брак укриттів від обстрілів. В Україні нині близько 21 тисячі захисних споруд. Це означає, що їх вистачить лише на кожного десятого. Такі дані наводять у ДСНС. Аби їх стало більше, облаштовувати самотужки бомбосховища взялись самі українці. Як от мешканці пʼятиповерхівки в Одесі.

До роботи взялися усі: і діти, і літні люди. При цьому дбають не тільки про себе, а ще й про жителів чотирьох сусідніх багатоповерхівок. Підвал як чи не єдиний порятунок від обстрілів - про це люди розуміють, як ніхто. Адже більшість мешканців - переселенці з гарячих точок України.

Ірина з трьома дітьми спускається до підвалу будинку, де винаймають смарт-квартиру. Родина - з тимчасово окупованого села Хатнє на Харківщині.

Ірина Савченко, переселенка з Харківської обл.:

К детям не придирались они. Единственно сказали: "телефоны выключаем, прячем". Да, взрослых они провоцируют. Разные вопросы задают как относишься. Так же само спрашивают, что видели.

Чоловік Ірини служить у Збройних силах України, тож було зрозуміло - треба вивозити дітей.

Ірина Савченко, переселенка з Харківської обл.:

До этого в деревне были, муж и фотографии скидывал, и созванивались по видео. Естественно, все удалила телефон до нуля. Номера, поудаляла все, что можно.

До Одеси Ірина приїхала, бо повірила чоловіку. Адже вдома всі переконували: місто вже захопили російські війська.

Ірина Савченко, переселенка з Харківської обл.:

Он говорит, что Одесса - не оккупированная территория, все говорят, что оккупированная. Так же само, уже когда я приехала, Надя, там, позвонила подруга, даже по видеосвязи мы общались, она говорит: "Смысл был переезжать с одной оккупированной территории на другую?" Я говорю: "В смысле???"- И она уверена, что Одесса оккупирована? - Да, и так много каких городов.

Тепер родина живе в Одесі. Квартиру орендували у будинку, дружньому до переселенців. Сімдесят відсотків мешканців тут - із різних регіонів України. На відміну від багатьох будинків навколо, ця п'ятиповерхівка має надійні двоярусні підвали.

Коли почалися обстріли Одеси, мешканці всі разом взялися облаштовувати укриття.

Олена Тімофєєва, голова житлового кооперативу:

Вот эти дети, которые стоят за вашей спиной, тоже здесь работали в подвале. Здесь от малого до великого убирали, разгребали мусорную свалку. Все что в доме у нас есть сделано, практически. Своими руками.

Зробили нову підлогу, вентиляцію, туалет, згодом планують облаштувати душ. Зайвих коштів мешканці не мають, тож матеріали та меблі збирають по крихтах.

Олена Тімофєєва, голова житлового кооперативу:

У одного бомжа мы купили покрытие за 50 гривен. Доски некоторые мы позабирали с мусорки, почухали и сделали стелажи.

Тепер на цих стелажах запаси - на випадок, якщо доведеться сидіти в підвалі тривалий час.

Олена Тімофєєва, голова житлового кооперативу:

Чуть-чуть соли, сухие запасы для нашего дома, но если будут другие дома, то нам не хватит. Медикаменты. В этом году купили казан 30-литровый, если придется готовить в подвалах. Одна пачка памперсов для детей, если вдруг.

Мешканці будинку готові прийняти до укриття і людей з чотирьох сусідніх багатоповерхівок.

Олена Тімофєєва, голова житлового кооперативу:

Решили сделать пропуски. И в пропуске написали основное, что иметь с собой и адрес, куда идти. С печатью кооператива, что реально человек из этого дома.

Для гостей готують нижній ярус.

У двох великих залах може розташуватися чимало людей. Але для цього потрібно доробити вентиляцію і облаштувати другий вихід з підвалу. Будинок має недолік: ґрунтові води розташовані дуже близько до поверхні. Та мешканці сподіваються обернути це на свою користь.

Мы написали смету на грунтовые воды на два колодца. Которые можно собрать, поставить фильтры и в крайнем случае, пользоваться этой водой.

Втім, такі роботи переселенці, більшість із яких живе на допомогу від держави, оплатити не в змозі. Тож шукають спонсорів. А поки намагаються облаштувати дітям підземний кінотеатр та спортивний майданчик.

Олена Тімофєєва, голова житлового кооперативу:

Это настольный тенис, мы купили с одним соседом пополам. И теперь во время тревоги и не только во время тревоги мы спускаемся с жителями дома и играем в настольный тенис.

Ірина допомагає в облаштуванні сховища, чим може. Адже цей дружній будинок став для її дітей новим домом.

Ірина Савченко, переселенка з Харківської обл.: