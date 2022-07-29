Зеленський прибув до Одеси: "Ми готові до експорту українського зерна" (фото) [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де ознайомився з завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту.
Завантаження відбулося в Морському торговельному порту "Чорноморськ". За словами глави держави, експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.
Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати.
За словами Зеленського, Україна чекає від партнерів - представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини - на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна. Експорт може розпочатися найближчими днями.
Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам - ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати.
Для нас важливо, щоб Україна залишалася гарантом світової продовольчої безпеки.
Разом із Зеленським з процесом завантаження зерна ознайомилися посли США, Великої Британії, Італії, Канади та Німеччини.
Нагадаємо, що угода про "зернові коридори", яка була підписана Україною, Росією, Туреччиною та ООН, передбачає проведення спільних інспекцій суден. Це потрібно для того, щоб уникнути потрапляння в українські порти так званих "троянських коней".
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