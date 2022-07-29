Помститися Євросоюзу за заборону російських пропагандистських ЗМІ. З такими погрозами виступили у Кремлі у відповідь на чергову перемогу Заходу - Суд ЄС відхилив спробу російського пропагандистського телеканалу Russia Today скасувати європейські санкції. Більше про боротьбу Брюсселя з брехливими російськими новинами - розкаже Олена Абрамович.

Заборона російських пропагандистських телеканалів Russia Today та Sputnik стала для Євросоюзу безпрецедентною. Раніше Брюссель ніколи б на це не пішов - свобода слова тут - це свята святих. Та після брутального широкомасштабного нападу росії на Україну вкотре стало зрозуміло - журналістикою російські медіа не назвеш. Там навіть слово "війна" заборонене. Тож ще 1 березня на так звані ЗМІ наклали санкції - зупинили мовлення на всій території ЄС. Кремль не здавався - пішов у суди. І ось суд ЄС виніс рішення - відкинув усі скарги рашистів.

Дін Шпільманн, президент палати суду ЄС:

Справа Раша Тудей Франція проти Ради Європейського Союзу спільно з Королівством Бельгія, Республікою Естонія, Республікою Франція, Литовською Республікою, Латвійською Республікою, Республікою Польща, Єврокомісією, а також представництвом ЄС з питань закордонних справ та безпеки. Трибунал оголошує, що справа розглянута і позов відхилений.

Суддя пояснив, закриваючи Рашу Тудей, Євросоюз не порушував свободу слова. Навпаки - це рішення служить інтересам європейського суспільства. Бо мова про заборону систематичної російської пропаганди на території Євросоюзу. В Кремлі відреагували традиційно - погрозами.

Дмитро Пєсков, речник Кремля:

Разумеется мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы так же не будем давать им работать у нас в стране.

Зрозуміло, ми вживаємо та вживатимемо аналогічних заходів тиску на західні ЗМІ, що працюють у нашій країні. Ми так само не дозволятимемо їм працювати в нас у країні.

Кому саме кремль не даватиме працювати - не зрозуміло. Бо ще в березні після європейських санкцій москва заблокувала веб-сайти низки міжнародних новинних змі - німецької DW, британської BBC. Західні журналісти стали покидати росію, бо працювати там стало неможливо. Назвеш війну війною - потрапиш за грати. В Євросоюзі, тим часом, почали створювати все нові і нові інструменти боротьби з російською дезінформацією. Наприклад, запустили вебсайт багатьма мовами - як європейськими, так і російською та українською, де спростовують усі фейки.

Пітер Стано, речник Єврокомісії:

Ми публікуємо те, що спостерігаємо, у відкритих джерелах, тобто дезінформацію, на яку натрапляємо. Ми це оприлюднюємо на спеціальному вебсайті. Тож кожен, кому цікаво, може зайти на цей сайт - www крапка euvsdisinfo крапка eu. Там дуже хороша пошукова система. Якщо ви напишете назву країни чи ім'я політика, який вас цікавить, то отримаєте результати.

Фейків, до речі, із закриттям Раша Тудей та Спутнік, менше не стало. Російські пропагандисти просто повідкривали нові медіа та веб-сайти - і вже звідти промивають мізки. В ЄС для протидії їм цього літа ухвалили новий кодекс щодо роботи з дезінформацією.

Вера Юрова, віце-президентка Єврокомісії з питань прозорості:

У нас є понад 30 підписантів - це удвічі більше, ніж у старому кодексі з 2018 року. Сюди входять і великі платформи, Такі як Мета, Тік-ток, Ютуб та Твіттер, і менші гравці, а також додатки для спілкування, такі як Воцап. Долучилися громадські організації, цифрові провайдери та факт-чекери.

Т`єрі Бретон, Єврокомісар з питань внутнішнього ринку:

Усі ці платформи будуть зобов'язані дотримуватись нових правил. І важливо те, що ті, хто виконуватиме правила і боротиметься з дезінформацією, робитимуть внесок у підтримання фундаментальних прав людини та цінностей. А ті, хто не дотримуватимуться, потраплять під санкції, наприклад, будуть оштрафовані на 6% від їхніх оборотних коштів.

Згідно з новими європейськими правилами, рекламувати фейки буде заборонено. Аналізувати, як проштовхуються ті чи інші новини, зможуть не лише самі співробітники соцмереж, а й зовнішні комісії. І хоч зараз команди від Євросоюзу не такі великі, як проплачені кремлем тролі, у Брюсселі упевнені в успіху свого проекту. Бо ця війна об'єднала проти росії не лише уряди, а й великі бізнеси та технологічні компанії.