Попри російське вторгнення на Донбасі залишаються шахти, які продовжують видобувати вугілля. Там кажуть: своєю роботою тримають "другий фронт", адже чимало гірничих підприємств через війну закрилися. Більше розкаже Катерина Кравець.

На цій вугільній шахті на заході Донбасу навіть після повномасштабного вторгнення росії, робота не припиняється ні на мить.

Серед працівників - тридцятиоднорічна геологиня Аліна. Їхати з шахти не хоче, бо довіряє своїй інтуїції.

Аліна, геологиня:

Если все начнут эвакуироваться, кто ж останется работать? Ну как бы и из-за этого, и я еще раз повторюсь - интуитивно чисто пока у меня нет желания уехать или я не сказала бы, что я боюсь.

Якщо гірники й бояться, то лише за свої родини, що залишилися на території поблизу бойових дій.

Андрій, начальник бригади:

Здебільшого про сім'ю думаю. Дуже переживаю, як там родина, зараз дуже важкий час. Бо ми тут начебто в безпеці. А там - небезпечніше.

Попри цю відносну робочу безпеку, гірниче керівництво просить не розголошувати назву шахти, а також її точне місце знаходження - не хочуть стати мішенню для російських ракет. У компанії кажуть: тримають тут свій фронт.

Василь Снігур, директор шахти:

Мы говорим, что у нас на производстве это второй фронт. Второй фронт потому что многие шахты госсударственного сектора на сегодня закрылись и львиную долю угля, который используют тепло-электростанции, наши украинские тепло-электростанции, они получают собственно от добычи западного Донбасса.

Разом з "другим фронтом" не забули про "перший". Майже тисяча працівників шахти наразі воюють на передовій.

Андрій, начальник бригади: