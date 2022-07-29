"Бавовна" на складах окупантів на Херсонщині. Українські захисники точними ударами знищили чотири бази, на яких росіяни зберігали свої боєприпаси. Про це відзвітували в оперативному командуванні "Південь".

Ну а щоб повністю відповідати своїй візитівці армії мародерів, рашисти у Херсоні вкрали пасажирський теплохід, щоб переправлятися через Дніпро. Бо ж Антонівський міст після влучних ударів наших воїнів закритий для проїзду.

Як втрата такої важливої переправи налякала окупантів? І як наші Збройні сили поступово звільняють Херсонщину. Про це все - далі у сюжеті.

У Генштабі Збройних сил України заявили про поетапне звільнення окупованої рашистами Херсонщини.

Олексій Громов, заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ:

Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка.

Інформація про успіхи українських захисників так роздратувала загарбників, що у відповідь вони посилили авіаудари та руйнування цивільної інфраструктури.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу ЗСУ:

З метою сковування наших дій ворог веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське - Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Українські захисники боронять свою землю завдяки, зокрема, і авіації. Лише за останню добу на Херсонщині вони завдали 5 ударів по російських опорних пунктах. Усі - влучні!

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Загальні ж підтверджені втрати ворога складають: 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничних мінних загороджувачі, 2 гаубиці "Мста-С", самохідна гаубиця "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані", 3 одиниці автотехніки. В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

Рашистам буде непереливки, запевняють українські військові. В України вистачить на це сил - оприлюднює висновки і американська розвідка. Надто тепер, коли через останній удар по Антонівському мосту ситуація з логістикою російської армії на правому березі Дніпра погіршилася в рази.

Володимир Зеленський, Президент України:

Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ області - звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нема. Робимо все для того, щоб в окупантів не лишалось жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани, ми їх заламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами.

Серед доступних інструментів херсонських партизанів - листівки. "ЗСУ - як сезон кавунів - уже на підході!", - кажуть учасники визвольного руху. І радять окупантам втікати з Херсонщини чим швидше.

Українські військові зазначають: Херсон зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Попри це, рашисти активно передислоковують техніку у Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Колаборанти навіть погрожують карати людей за обіг української валюти. Втім, запевняють українські прокурори, це на колаборантів чекає покарання. І вже повідомили про підозру так званому "голові Бериславського району Херсонщини", який нині займається запровадженням "рублевої зони" та перереєстрацією місцевих підприємців за російським законодавством.