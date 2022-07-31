Для того, щоб перетнути кордон України на власному автомобілі потрібен ряд документів. VisitUkraine.today розповідає, що треба враховувати водіям.

При перетині державного кордону на автомобілі при собі потрібно мати наступні документи:

посвідчення водія, яке відповідає міжнародним стандартам;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - техпаспорт. Він має містити особисту інформацію, продубльовану латиницею;

розпізнавальний знак України на самому автомобілі (UA);

державний номерний знак на автомобіль.

Якщо у вас немає індивідуального номерного знаку, враховуйте, що він діє тільки на території України, а за кордон дозволяється виїздити на державних номерних знаках.

Також потрібен дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта" (відповідно до статті 16 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів").

Які документи потрібні тим, хто не є власником авто

Для виїзду закордон на автомобілі людиною, яка не є власником авто, необхідно також мати один з наступних документів:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

Наявність техпаспорта на автомобіль для третьої особи обов'язкова.