Які документи потрібні українцям для виїзду за кордон на авто [ Редагувати ]
Для того, щоб перетнути кордон України на власному автомобілі потрібен ряд документів. VisitUkraine.today розповідає, що треба враховувати водіям.
При перетині державного кордону на автомобілі при собі потрібно мати наступні документи:
- посвідчення водія, яке відповідає міжнародним стандартам;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - техпаспорт. Він має містити особисту інформацію, продубльовану латиницею;
- розпізнавальний знак України на самому автомобілі (UA);
- державний номерний знак на автомобіль.
Якщо у вас немає індивідуального номерного знаку, враховуйте, що він діє тільки на території України, а за кордон дозволяється виїздити на державних номерних знаках.
Також потрібен дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта" (відповідно до статті 16 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів").
Які документи потрібні тим, хто не є власником авто
Для виїзду закордон на автомобілі людиною, яка не є власником авто, необхідно також мати один з наступних документів:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;
- тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
Наявність техпаспорта на автомобіль для третьої особи обов'язкова.
Якщо ви перебуваєте за кордоном, довіреність на водіння автомобіля можна оформити в посольстві/консульстві України або у нотаріуса в країні перебування (така довіреність має бути апостильована, перекладена українською і завірена в українського нотаріуса). Присутність особи, на яку оформлюється довіреність, при цьому не обов'язкова.
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