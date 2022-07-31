На Харківщині на протитанковій міні підірвався комбайн (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині підірвався комбайн на протитанковій міні. Про це повідомляє ДСНС.
30 липня о 13:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі за межами села Вільхівка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн.
У результаті вибуху постраждав 43-річний водій комбайна. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу.
Внаслідок вибуху загорілася стерня. Пожежу ліквідували на площі 60 кв.м. На місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Нагадаємо, що 22 липня на Київщині трактор підірвався на протитанковій міні. Наступного дня аналогічний інцидент стався під Харковом.
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