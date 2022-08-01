Російські терористи не припиняють атакувати Миколаїв: яка ситуація в області [ Редагувати ]
Чергова вибухова ніч у Миколаєві. Російські терористи не припиняють атак на місто. І, як завжди, роблять це цинічно. Вони або взагалі нікуди не ціляться, криючи вогнем зупинки, вулиці й будинки, або зумисне нищать цивільну інфрастуктуру. Ударом снаряду зруйнований один із найсучасніших травмпунктів в Україні. Від вибухової хвилі та уламків у сусідніх медичних відділеннях повилітали шибки. Російські снаряди пошкодили і приватні будинки. Є поранені. Докладніше про ситуацію у Миколаєві - далі.
Майже друга година ночі. У різних районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи. Кілька - зафіксувала камера спостереження.
Вже відомо: ворог цинічно обстріляв інфраструктуру міста та житлові квартали. Одна з ракет влучила у травмпункт.
Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:
Наш сучасний новенький травмпункт. Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітраний склад з медичними препаратами та продовольством. Миколаївці гірко констатують: орки побачили в цих будівлях біологічну лабораторію.
Ще кілька ракет влучили у приватні будинки. Троє людей дістали поранень. А ніч напередодні стала найстрашнішою для миколаївців за весь час повномасштабної війни. Упродовж чотирьох годин серед сигналів сирен лунали звуки вибухів, розривалися касетні снаряди. Ніч розривали спалахи від пожеж. І все це - під страшний акомпанемент "прильотів".
Росія коїть геноцид та хоче спричинити світову кризу. Тому рашисти одним зі снарядів й убили відомого аграрія Олексія Вадатурського з дружиною.
Костянтин Ільницький, головний редактор журналу "Порти України":
Он возрождал судостроительную область, он возрождал Днепр, Южный Буг, он возрождал флот Украины - все суда Вадатурского ходят под украинским флагом! И у него были сумасшедшие планы!
І це не випадковість.
Костянтин Ільницький, головний редактор журналу "Порти України":
Мы просто знаем, что Вадатурский большие объемы зерна поставлял в Египет и в Египте у него была очень высокая конкуренция с россиянами. То есть в принципе можно сфантазировать, что мог бы быть просто заказ - под шумок - решить свои вопросы террористическими методами.
Російські варвари продовжують тероризувати населення, щоб залякати, та зламати українців. Проте реакція - зовсім інша. Це злість та згуртування. Готові допомагати українським військовим навіть миколаївські діти. Малеча продає свої іграшки, щоб отримані гроші передати на потреби наших захисників.
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