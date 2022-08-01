Сотні поранених, загиблих, зниклих безвісти і тисячі депортованих. Це - про українських дітей, які стали жертвами російської агресії. І ці цифри постійно зростають. Для порятунку юних українців, створили державний портал "Діти війни". Це інформаційна платформа, що допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію та розшукати дітей. Докладніше - Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

За сухими цифрами - дитячі обличчя і долі. Когось із них батьки вже не побачать. Від рук росіян загинуло понад 350 маленьких українців. Понад 690 - поранені.

Багатьох шукають їхні сім'ї. Близько 200 малюків зникли безвісти і більш як 5700 - нелегально депортовані. Щоб розслідувати всі ці злочини, збирати інформацію і рятувати - створили державний інформаційний портал "Діти війни". Платформа стане інструментом пошуку дітей і повернення їх додому.

Дар'я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації:

Кожен, хто завітає на портал, може побачити страшний лічильник...там все буде оновлюватися і цифри щоденно ростуть... дітей, які знаходяться в розшуку, дітей, які примусово переміщені.

Олександр Смирнов, директор державного підприємства "Український національний центр розбудови миру":

По-перше, це дуже зручно... дуже зручно, коли інформація знаходиться в єдиному місці і її не треба шукати, а по-друге, повідомляти про випадки, про діточок.

Куди звернутися і як діяти, коли дитина зникла. Всю цю інформацію надає портал. Батьки або родичі дитини можуть залишити повідомлення, яке потім перевірять і передадуть на опрацювання поліції. Далі - відкриють кримінальне провадження і розпочнуть розшук.

Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України:

Станом на перше серпня... 4242 дитини зниклі безвісти і 4039 дітей розшукано. Проте, досі в активному розшуку - 203 дитини. Більшість зникли у зоні бойових дій. Але розшук - продовжується.

Найбільше дітей страждають на територіях активних бойових дій, кажуть у Генеральній прокуратурі. І наголошують: росія постійно порушує резолюцію ООН щодо захисту прав дітей.

Ігор Мустеца, заступник Генерального прокурора України:

росія їх скоює у повному обсязі... Вбивство та каліцтво дітей. Напади на школи, лікарні. Зокрема 255 школи зруйновані, пошкоджені 53 заклади охорони здоров'я для дітей. Одним із злочинів резолюції ООН є викрадення та переміщення дітей.

Правоохоронні органи закликають одразу сповіщати про зниклих або незаконно депортованих дітей. І повідомляти будь-які відомості про них. Зокрема, через портал.