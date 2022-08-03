Українська армія не має проблем з мобілізацією та живою силою. Про це заявив командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук в ефірі одного з українських телеканалів.

У нас уже мобілізовано пів мільйона чоловіків, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо це необхідно.

За словами Ковальчука, на даний момент Збройним силам України потрібно більше важкого озброєння, а не живої сили. Командувач ОК "Південь" дав зрозуміти, що командування ще не має достатньої вогневої потужності й артилерійських систем, щоб перейти в активний контрнаступ.

Ковальчук наголосив, що ЗСУ поки що не втратили жодної системи РСЗВ HIMARS. Нагадаємо, це підтвердили і в Пентагоні.