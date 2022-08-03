Продукти втридорога. А ще валютне піке та нулі на АЗС. Яких тільки потрясінь не переживали українці за останні пів року. І економічним іще не кінець. Експерти вже прогнозують новий стрибок цін на харчі. Продукти подорожчають щонайменше на 15%.

Тож коли чекати чергового удару? І наскільки від початку війни вже здорожчав продуктовий кошик? Ситуацію проаналізувала Карина Вакарєва.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Продукти дорожчають і цінове ралі триває. Покупці у супермаркетах прискіпливо придивляються до цінників, вибираючи доступніші товари, а то й зовсім відмовляючись від покупки.

Ну, не те слово, гризуться прямо. Прямо гризуться ціни. - Ну как для пенсионера, кусаются. - Зашкалюють. - На що виросли найбільше? - На всьо.

"Продуктові" новини дедалі частіше займають перші шпальти ЗМІ. То гречка здорожчала, то сіль з прилавків зникла, то ціни на яйця "б'ють рекорди".

І за кілограм... Це за 800 грамів? - За кілограм - 150 гривень. Це органічна. І зелена - 139 гривень.

Повільний ріст цін на продукти почався ще минулого року. На нього вплинула як пандемія, так і штучно створена росією енергетична криза. З початком активних бойових дій на продовольчому ринку України з'явився суттєвий дефіцит та проблеми з логістикою. Додайте до цього тимчасову окупацію півдня та сходу, паливну кризу - ось і відповідь, чому ціни повзуть догори. Рекордсменами останнього півріччя - за даними Держстату - стали: овочі, гречка та м'ясо.

У лютому за кілограм свинини в середньому правили 123 гривні. Нині з гаманця доведеться викласти вже - 140.

На дев'ять гривень за кіло здорожчала і курятина.

Додала в ціні й морожена риба. У порівнянні з лютим - на 25 гривень за кілограм.

Хоч і сезон, втім ціни на овочі продовжують зростати. Оновили цінники - капуста (20-39), цибуля (14-25), буряк (17-32) та морква (15-27). В середньому їх вартість за кіло виросла на 15 гривень.

Соняшникову олію важко знайти за ціною, менше 60 гривень за пляшку. Втім, з початком повномасштабного вторгнення росії, її вартість склала майже 70 (61-69).

Ну і безперечним лідером у гонитві за найбільшим цінником стала - гречка. Яку українці традиційно змітають з полиць під час різноманітних криз. Її ціна, у порівнянні з лютим, виросла майже удвічі (48-82).

А от хто здивував, так це - яйця. Ще пів року тому десяток курячих коштував в магазині близько 35 гривень. Нині ж ціна впала і тепер за упаковку просять в середньому 22.

Як там в магазині, продукти подорожчали? На що ціна виросла прям відчутно?

Бувало таке, що хотіли щось купити, але передумали, бо ціна висока?

А ось - одна з причин, чому здорожчали продукти. Від початку повномасштабної війни пальне в Україні - товар дефіцитний. А ціни на нього злетіли майже вдвічі. Ринок палива через російську агресію постійно штормить. Кілометрові черги, ліміти й захмарні ціни - таку ситуацію ми спостерігали навесні та на початку літа.

Я не буду брать, мы уезжаем. Очень дорого. - А скільки? - 65 гривен.

На одній заправці 42, а на другій - 65. Де логіка?

Вчера тоже стояли на одной заправке во Львове. 2,5 часа. По трасе нету нигде.

Паливний апокаліпсис стався через неможливість імпортувати нафтопродукти з білорусі та морем. Наразі, ці канали заблоковані. Крім цього, російські ракети знищили близько 20 українських нафтобаз. Тож тепер пальне завозять через західний кордон. І ринок поступово оживає.

Українські АЗС скорегували ціни на пальне. Бензин А-92 здешевшав до 48 грн/літр. 95 можна придбати в середньому по 50. А найдорожчим досі залишається дизель. Його ціна складає 53 гривні за літр. Дефіцит автогазу подолали ще на початку червня. Середня ціна на скраплене блакитне паливо у серпні - 28 гривень за літр.

Курс Долара.

"Очі не бачать, серце не болить". Кілька днів тому Нацбанк заборонив обмінникам показувати курс на табло. Бо ж цифри на вуличних стендах спонукали українців користуватися послугами "чорного ринку" навіть тоді, коли їм не потрібні долари.

Заборона виводити курси валют на табло опустила долар. Нині ситуація з валютою наступна:

В обмінниках за долар правлять 40 грн 60 копійок.

Курс євро не змінився - 41 грн 40 копійок.

Польська валюта - злотий - нині - 8 гривень 70 копійок.

"Бажаю всім 36,6". Це традиційне побажання президента Володимира Зеленського за часів пандемії тепер заграло новими барвами. І тепер асоціюється ще й з курсом. Відтоді як у липні Нацбанк підвищив вартість долара на 25%. А зробили це, кажуть в НБУ - аби збільшити приплив валютної виручки та зменшити обсяги спекуляцій.