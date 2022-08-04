Підбори змінила на берці, а замість шкільної указки тепер гвинтівка. Вчителька з Одещини з перших днів війни пішла захищати Батьківщину. І багаторічні заняття зі стрільби - стали їй в нагоді. Тепер вона служить на рівні з чоловіками. Ба більше, тренує їх.

Про тендітну та холоднокровну снайперку, яка тримає на прицілі окупантів, наш наступний сюжет.

Руки впевнені, розум холодний, а постріли влучні. В спеку чи мороз, в безпеці чи в екстремальних умовах ціль має бути вражена.

У голлівудських бойовиках снайпер зазвичай - це кремезний та брутальний чоловік. Втім українським силовикам є чим здивувати.

Так і стають відьмами на війні.

"Відьма" - її позивний. Так охрестили побратими за особливу вдачу. Дівчина - снайпер в прикордонному загоні. Боронить південні рубежі України. А ще зовсім недавно була вчителькою історії. Та всередині в неї завжди жив боєць. Дівчина мала хобі - спортивну стрільбу. Тож 24 лютого захоплення вмить перетворилося на головну справу.

Позивний "Відьма", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

З наших спортсменів служить більшість. Дехто займається волонтерською діяльністю. Але осторонь не лишився ніхто. Все, що було на сейфах з озброєння, все, що необхідне, в нас було своє. Ми зібралися і прийшли.

Снайпери працюють у двійках. "Відьма" в парі з "Тихим". Та саме вона - перший номер. Зараз як раз відпрацьовують взаємодію на відкритій місцевості.

Позивний "Тихий", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

На уровне всего подразделения она работает. Выход значит выход. Полная экипировка, значит полная экипировка. Дистанции те же. Живем в одних и тех же условиях. Все это она переносит спокойно. Во всяком, случае виду не показывает.

Позивний "Котофей", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Коли дівчина у нас з'явилася в колективі, одразу стало позитивно. Ми раді бачити, коли дівчина служить в ЗСУ, в Державній прикордонній службі України, і це підіймає бойовий дух.

Педагогічний досвід та спортивні навички знадобилися дівчині в її новій роботі. Вона тренує своїх побратимів - навчає азам тактичної стрільби та медичної допомоги. Впевнена, завдяки таким захисникам живими загарбникам з України не вибратися.

Позивний "Відьма", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Чи можу я вбити людину… Забрати життя важко. Але коли стає загроза життю твоєму чи рідних, коли у твою країну входить ворог, я думаю, кожен з нас готовий на це. Захищати себе, свою державу і сім'ю.

Чи пов'яже в майбутньому свою долю з армією, чи повернеться до вчителювання, - "Відьма" поки не думає. Каже головне для неї зараз - перемога. Хоче в спільну для країни мрію зробити свій посильний вклад. А всі інші, життєві цілі, ставитиме та досягатиме вже після того, як ворога буде знищено.