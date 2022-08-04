Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький просуває перепризначення заступником голови управління податкової служби в області Ігоря Лазорка – людини брата Віктора Медведчука Сергія Медведчука. Про це пише видання "Діло".

Саме з бажанням просунути Лазорка журналісти пов'язують недавні випади губернатора проти обласних фіскалів, які, навпаки, вирішили звільнити ставленика Медведчука. Козицький зазначив, зокрема, на відшкодування ПДВ сумнівним структурам. При цьому фірма його батька Зіновія Козицького, ТОВ "Енергоінвест" – на момент відшкодування мала 2 працівники та сплатила бюджету 12 тис. грн., при цьому сума відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок становила 12,31 млн. грн., підрахував профільний журналіст

За інформацією видання, Лазорко був помічником Медведчука-молодшого ще під час перебування останньої депутатом місцевої облради, і з того часу не втратив зв'язку. Також видання наголошує на можливому конфлікті інтересів Козицького, пов'язаного з тим, що його батько працював зі структурами "Газпрому" і також може бути пов'язаний із Медведчуком.

Нинішній заступник голови ДПС області Лазорко обіймає цю посаду з серпня 2020 року. До цього він працював на різних посадах на рівні начальника відділу в обласній та місцевих податкових інспекціях Львівщини та Львова ще з середини 1990-х років із невеликими перервами на роботу у бізнесі, пише видання. Як і на багатьох керівників податкової, на Лазорка багато скарг від бізнесу, зокрема звинувачення у тиску, затягуванні перевірок, здирництві хабарів. Однак у конкретні кримінальні справи ці звинувачення не виливались.

Уся його кар'єра кінця 1990-х-початку 2000-х будувалась у тісній підтримці та співпраці з тодішнім головою ДПА у Львівській області Сергієм Володимировичем Медведчуком, братом Віктора Медведчука. Зокрема, з 1994 до 2003 року Лазорко працював у податкових органах Городоцького району Львівської області. Саме від цього району обиралася до Львівської обласної ради Медведчук-молодший.

За інформацією джерел видання, коли Сергій Медведчук балотувався до обласної ради, на Лазорко нібито лежала відповідальність за організацію виборчого процесу (схеми з відкріпними талонами, адміністративний тиск на бізнес у районі з метою мобілізації голосів за "правильного" кандидата).

Завдяки тому, що кампанії проходили "успішно", і голова податкової впевнено обирався депутатом обласної ради, його "помічник" у цьому процесі завжди був на особливому рахунку на своєму основному місці роботи.

Підвищення Лазорка на посаді з начальника відділу до заступника голови податкової у 2020 році лобіював, за даними видання, голова області Максим Козицький. "Не виключено, що призначення Лазорка навіть у 2020 році відбувалося або за рекомендацією, або за підтримки Медведчуків та Козаків", - сказано у матеріалі.

"Коли його покровителі відійшли від справ, Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси. Пізніше Лазорко зблизився із Зіновієм Козицьким. Водночас вони розробляли та впроваджували схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування й компанії самого Зіновія Козицького. Ще один "талант" Ігоря Лазорка – це забезпечення безперешкодної роботи центрів конвертації. Цей бізнес до певного часу теж приносив чималі доходи", - пише Роман Лаврів.

Видання відзначає відзначити, що фірми Козицького – чи не найбільшого в регіоні газодобувника та екс-бізнес-партнера дружини нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – з середини 2000-х активно співпрацювали в Європі з "Газпромом", допомагаючи російському гіганту в облаштуванні підземних. та інших проектах. Співпраця проходила через компанії одного з найбагатших людей Чехії Карла Комарека. Розвинути бізнес таких масштабів в енергетичному секторі і не перетнутися з тіньовими "господарями" регіону було майже неможливо, йдеться у статті.

"З приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець і перейшли в наступ. Врятувати рядового Ігоря Лазорка. Ось у цьому і є реальні причини "війни", - переконаний Лаврів. Бажання губернатора зберегти старі схеми та зміцнити багаторічні корупційні зв'язки, навіть незважаючи на очевидний конфлікт інтересів, мають розслідувати Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України, йдеться у статті.