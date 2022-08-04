Росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Окупант продовжує збільшувати сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку. До північно-східних регіонів Херсона стягнуто велику кількість озброєння та військової техніки. Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глиб нашої оборони, щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдарму та перейти до оборони.

За окремою інформацією, на Лівому березі Дніпра розмістили загони Нацгвардії Чечні, які, начебто отримали наказ не допустити відступу військ РФ з правобережної Херсонщини.

За словами бригадного генерала, поповнення сил та засобів Росія здійснює через Керченський міст і територію окупованого Криму. Також півострів використовується як плацдарм для особового складу та озброєння.

Відзначається перебазування армійської авіації Східного військового округу на територію Криму. Паралельно Росія продовжує розконсервовувати техніку з довгострокового зберігання.

Нагадаємо, що українські військові впродовж тижня звільнили два села - Мазанівку в Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.