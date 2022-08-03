В мережі з'явилось відео, як у Брилівці Херсонської області вибухає ешелон з технікою окупантів. Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

1 серпня у Херсонській області українські захисники накрили потужним вогнем багато живої сили та техніки окупантів.