ЗСУ показали підрив ешелону російської техніки в Херсонській області [ Редагувати ]
В мережі з'явилось відео, як у Брилівці Херсонської області вибухає ешелон з технікою окупантів. Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.
1 серпня у Херсонській області українські захисники накрили потужним вогнем багато живої сили та техніки окупантів.
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