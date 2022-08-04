Російський суд засудив американську баскетболістку до 9 років колонії за контрабанду наркотиків [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Хімкінський суд Московської області засудив баскетболістку зі США Бріттні Грайнер до 9 років колонії за контрабанду та зберігання наркотиків. Також суд призначив їй штраф у розмірі 1 млн рублів.
Держобвинувачення просило для американки покарання у вигляді позбавлення волі на термін 9,5 років. За словами судді, вона не побачила обтяжливих обставин у справі. Як пом'якшувальні суд згадав заслуги спортсменки, її особистість і заняття благодійністю.
У Росії американка виступала за єкатеринбурзький клуб УГМК. 17 лютого 2022 року вона прилетіла до Москви рейсом з Нью-Йорка. У багажі баскетболістки знайшли електронні сигарети з гашишною олією, яке в Росії поза законом.
Адвокат заявляла, що на батьківщині Грайнер дозволено вживати гашиш у медичних цілях. До Росії наркотик вона привезла нібито помилково - забула в сумці.
За інформацією американських ЗМІ, президент Джо Байден схвалив ідею обміну російського торговця зброєю Віктора Бута, який відбуває тюремного ув'язнення в США, на Грайнер і засудженого раніше за шпигунство американця Пола Уїлана. Російська влада повідомляла, що домовленостей про такий обмін немає.
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