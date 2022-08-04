В Ісландії прокинувся вулкан Фаградальсф'ядль (фото) [ Редагувати ]
На південному заході Ісландії неподалік її столиці Рейк'явіка знову прокинувся вулкан Фаградальсф'ядль. Попереднє виверження завершилося менш як рік тому.
Фаградальсф'ядль знаходиться на півострові Рейк'янес приблизно за 32 км від столиці Рейк'явіка. Неподалік вулкана розташований міжнародний аеропорт Кефлавік. За даними місцевих ЗМІ, він продовжив роботу в штатному режимі.
Вулкан Фаградальсф'ядль
Виверження, яке розпочалося у березні 2021 року, тривало впродовж шести місяців. До цього вулкан спав упродовж 6 тисяч років.
За даними Смітсонівського інституту в США, Ісландія входить до ТОП-10 країн - лідерів за кількістю активних вулканів, які вивергалися з 1950 року.
Вулкан Фаградальсф'ядль
Перше місце рейтингу з великим відривом посідає Індонезія, розташована на Тихоокеанського вогняному кільці. Росія з вулканами Камчатки на четвертому місці.
Вулкан Фаградальсф'ядль
Нагадаємо, у лютому 2022 року на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.
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