Інша точка кипіння, більш масштабна, - Тайвань. За вояжем Ненсі Пелосі туди у вівторок, без перебільшення, стежив весь світ. Але поїздка відбулася. Якою буде відповідь Китаю? Питання - відкрите... Єдине, вже зрозуміло - ця відповідь уже не буде блискавичною.

Чому Тайвань став точкою, де перетнулися інтереси двох наддержав? Як виникли два Китаї? Чому вони ніяк не порозуміються? І чим для світової економіки такий цінний Тайвань, який називають - одним із чотирьох "азійських тигрів". Розповість Ольга Жидецька.

Невеликий острів велетенського значення. Так двома словами можна охарактеризувати Китайську республіку Тайвань. Від материкової Піднебесної автономію, що за площею завбільшки як Молдова, відділяє 180-кілометрова протока і 70 років власної історії.

На важливий політичний центр острів перетворився унаслідок громадянської війни, що спалахнула в Китаї після Другої світової. Під натиском комуністів офіційний уряд панівної у всій Піднебесній партії Гоміньдан мусив відступати і отаборився на Тайвані та прилеглих островах. На цій території фактично залишилася визнана на той час світом Китайська республіка. Червоні ж захопили всю материкову територію країни і проголосили там Китайську НАРОДНУ республіку. І офіційно вважають Тайвань її частиною.

Чжао Ліцзянь, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Шлях до незалежності Тайваню - тупик. Оманлива спроба Тайваню військово протистояти материку схожа на богомола, який намагається перешкодити колісниці. Зрештою він зазнає невдачі.

За якийсь час міжнародна спільнота визнала комуністичну владу Пекіну і КНР замінила Китайську республіку Тайвань в ООН. Однак коли на зміну авторитаризму на Тайвані прийшла демократія, ним зацікавився Захід. Й попри те, що досі офіційно незалежність республіки визнає лише купка острівних держав, туди рікою потекли інвестиції. І нині Тайвань - один з лідерів економічного розвитку регіону, 19-та економіка світу, 8462 флагман з виробництва мікрочіпів, без яких годі уявити сучасну електроніку.

Тайвань є найбільшим виробником напівпроводників і електронної продукції. Якщо відбудеться захоплення і хаос - це поставить значну частину світової економіки у вкрай складне становище. Тому що значна частина виробництв буде змушена зупинитися. Це авіабудування, автомобілебудування і так далі, і так далі…

Хай-тек виробництво, а також позиція буферу, що стримує поступ авторитарного Китаю - роблять острів стратегічно важливим інтересом США.

Штати надають велетенську підтримку Тайбею, проводять спільні військові навчання та обіцяють захист у разі агресії. Особливо на тлі погіршення відносин між Пекіном та Вашингтоном.

На будь-які натяки на незалежність Тайваню Пекін реагує дуже болісно. І візит на острів спікерки конгресу - фактично третьої особи США - КНР сприйняла як ляпаса.

Проти бунтівної республіки запроваджено санкції - заборонено імпорт трьох тисяч видів тайванських товарів. А на острів зупинено завезення піску, необхідного для виробництва скла.

Небо в регіоні закрите для цивільної авіації. На узбережжі найближчої до острова провінції та в акваторії розгорнуто наймасштабніші навчання за участі гіперзвукових ракет.

За сім десятиліть фактично незалежного життя на Тайвані сформувався власний менталітет, хоча населяють острів такі самі китайці. Тут значно вищий рівень життя, ширші права та свободи, більші можливості. Тож переходити під владу авторитарного Пекіну жителям острова зовсім не хочеться.

Лін Чинг-Ченг, житель Тайваню:

Все, що ми говоримо: тут - наш дім. І ми можемо бути хорошими сусідами, ми можемо бути хорошими родичами.

Ван Хсу-Шен, житель Тайваню:

Якщо ви хочете, щоби я був громадянином Китаю, то я відмовлюся. Не потрібно брати в руки зброю, це нічого не дає. Ви ж не можете змусити мене одружитися силоміць, це так не працює.

Загроза військового вторгнення Китаю висить над Тайванем упродовж всього часу, тож обороноздатність завжди була пріоритетом для острова. Його армія має новітнє озброєння, літаки власної розробки, флот і будує субмарини. Та регулярно тренується.

А ще тайванці з інтересом стежать за подіями в Україні. Адже вважають, агресія Москви цілком могла би стати індульгенцією для Пекіна розпочати військову операцію проти острова. Останні навчання з цивільної оборони на Тайвані також провели, враховуючи досвід російських обстрілів українських територій.

Водночас жителі Тайваню кажуть - успіхи героїчного спротиву українців надихають їх, адже доводять: добре вмотивоване і озброєне військо цілком може дати відсіч навіть ворогу, що в рази переважає за кількістю та міццю.