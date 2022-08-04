Про неймовірну історію стійкості і незламності української жінки - дивіться.

Гроші втратили цінність, хліб став - найсмачнішим. А цінність людського життя - не виміряти в жодних одиницях.

Так змінився світогляд 35-річної маріупольчанки Наталі Бабеуш після двох місяців проведених у бункері "Азовсталі". Там в укритті діти охрестили її Тьотею суп.

Про неймовірну історію стійкості і незламності української жінки - дивіться далі.