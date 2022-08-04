Провела 2 місяці у бункері "Азовсталі": вражаюча історія жінки з позивним "Тьотя суп" [ Редагувати ]
Гроші втратили цінність, хліб став - найсмачнішим. А цінність людського життя - не виміряти в жодних одиницях.
Так змінився світогляд 35-річної маріупольчанки Наталі Бабеуш після двох місяців проведених у бункері "Азовсталі". Там в укритті діти охрестили її Тьотею суп.
Про неймовірну історію стійкості і незламності української жінки - дивіться далі.
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