Підрозділи ЗСУ перейшли до оборони територій на південь від Авдіївки на Донеччині, залишивши шахту Бутівка та село Семигір'я. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

ЗСУ перейшли до оборони на східних околицях села Кодема.

Під час масованого застосування російської артилерії та наступу в районі Доломітного та Вуглегірської ТЕС у напрямку Кодеми противнику вдалося витіснити українські війська. Збройні сили змушені були залишити Семигір'я... у напрямку Спартак-Авдіївка підрозділи сил оборони змушені були залишити шахту Бутівка та перейти до оборони на південь від населеного пункту Авдіївка.

Нагадаємо, що українські військові впродовж тижня звільнили два села - Мазанівку в Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.