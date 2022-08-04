ЗСУ відійшли з позицій у районі Авдіївки - Генштаб [ Редагувати ]
Підрозділи ЗСУ перейшли до оборони територій на південь від Авдіївки на Донеччині, залишивши шахту Бутівка та село Семигір'я. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
ЗСУ перейшли до оборони на східних околицях села Кодема.
Під час масованого застосування російської артилерії та наступу в районі Доломітного та Вуглегірської ТЕС у напрямку Кодеми противнику вдалося витіснити українські війська. Збройні сили змушені були залишити Семигір'я... у напрямку Спартак-Авдіївка підрозділи сил оборони змушені були залишити шахту Бутівка та перейти до оборони на південь від населеного пункту Авдіївка.
Нагадаємо, що українські військові впродовж тижня звільнили два села - Мазанівку в Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.
по темі
Під Харковом ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки, бойові дії тривають. Росіяни намагалися наступати в районах Долини та Богородичного під Слов'янськом, однак були відкинуті. Поблизу Травневого та Кодеми під Бахмутом тривають бої бойові дії тривають. Окупанти знову наступають на Піски, бойові дії тривають
На Донбасі ЗСУ знищили відому терористку Ольгу Качуру з позивним "Корса". Про це повідомляє призначений окупантами гауляйтер Горлівки Іван Приходько. До 2014 року Качура служила в міліції Горлівки, мала звання підполковника. Після початку війни на Донбасі вона перейшла на бік Росії та приєдналася до формувань Безлера
Українські захисники відбили штурм російських окупантів Соледара, Вершини та Бахмута. Біля Авдіївки та Пісків точаться бої. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 серпня
Російська війська перекидають окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок, а також мають частковий успіх в районі Авдіївки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні 31 липня
На Слов'янському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках українські захисники відбили ворожі штурми, однак на Бахмутському напрямку російські війська мають частковий успіх після штурму Семигір'я і закріплюються на його околицях. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні 30 липня
На Бахмутському напрямку в районах Берестового та Нагірного окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ. Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я зазнали невдачі