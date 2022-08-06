Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву: є важкопоранені [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі вчергове вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок атак двоє людей важкопоранені.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - написав він.
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