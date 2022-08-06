Як українська "Фурія" знищує ворожий "Ураган": ЗСУ опублікували відео [ Редагувати ]
Українські військові за допомогою безпілотника "Фурія" знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.
Фурія - то богиня помсти. Про неї чули з древньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь.
6 серпня, український БПЛА знайшов позиції російського "Урагану".
Урагану вже нема. А Фурія літає і далі.
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