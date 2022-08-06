У морський порт України вперше після вторгнення рф зайшло судно [ Редагувати ]
В український морський порт вперше після початку повномасштабної війни з рф зайшло судно для завантаження.
Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в Facebook.
За його словами, в порт "Чорноморськ" з Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу. Така подія є свідченням того, що "зерновий коридор" запрацював на вхід і вихід до України.
"Ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" - безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - підкреслив міністр.
При цьому він зазначив, що приблизно за 2 тижні планується вийти на рівень як мінімум 3-5 суден за добу. За серпень Україна має намір експортувати 3 мільйони тонн агропродукції.
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