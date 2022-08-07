Велозаїзд на підтримку ЗСУ відбувся у Кропивницькому [ Редагувати ]
Об'єднані заради перемоги! У Кропивницькому на підтримку ЗСУ відбувся велозаїзд. Участь у ньому взяли як спортсмени-професіонали, так і любителі. До велозаїзду доєдналися й цілими родинами - від п'ятирічок до тих, кому вже за сімдесят. Усі кошти, зібрані під час заходу підуть на закупівлю тепловізорів для наших захисників. Долучилася до акції й наша кореспондентка Олена Бринза.
Великі, середні та маленькі ровери. І всі прикрашені українською символікою. Це благодійний велозаїзд на підтримку ЗСУ у Кропивницькому.
Аби проїхатися на двоколісному тут зібралися від найменших - п'ятирічних дітлахів, до найповажніших - кому вже за сімдесят. Долали дистанцію разом.
Ольга Кулінка, учасниця велозаїзду:
Ми з радістю долучились всією сім'єю до цього заходу, це перший наш захід коли ми всією сім'єю приймаємо участь, звичайно заради ЗСУ, ми також хочемо допомогти посильно.
Олександр Кулінка, учасник велозаїзду:
З моєї думки - це не тільки важливо зібрати якісь кошти, а ще й морально допомогти, об'єднатись людьми, щоб люди десь у купі змогли морально трошки відпочити та десь мотивуючи зробити отакий захід, скажімо так.
Діти намагалися не відставати від дорослих, тож завзято крутили педалі.
Аліна Кулінка, учасниця велозаїзду:
Мені подобається їздити на велосипеді. А подобається, бо це класно, круто, можна кудись поїхати на природу, велопрогулянку зробити, так.
До благодійного велозаїзду долучились і професіонали, і любителі.
Андрій Щетина, співорганізатор велозаїзду:
Тут є професійні спортсмени, тут є звичайні тренери з різних видів спорту, також вони залучили до участі своїх дітей, своїх жінок. Спорт об'єднує, спорт - це перемога і ми наближаємо її разом.
Усі зібрані кошти під час заходу спрямують на закупівлю тепловізорів українським захисникам.
Жанна Петрович, співорганізатор велозаїзду:
Ми добре знаємо як важко орієнтуватися вночі, коли немає жодних орієнтирів, так, коли ми будуємо дорогу і немає жодної розмітки. Але потрібно кудись їхати і щось бачити, так само і наші військові, але в них завдання набагато важливіші від чого залежать наші з вами життя, свобода країни і взагалі майбутнє нашої нації в цілому.
Задля безпеки учасників велозаїзду - супроводжували інструктори, які у разі повітряної тривоги - спрямували б колону у найближче укриття. Змінювати маршрут - не довелось, тож усі успішно подолали дистанцію.
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