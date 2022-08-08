Пацієнти, які отримали донорські органи, після реабілітації зможуть відновити повноцінне життя.

Одна смерть, яка врятувала чотири життя. На Волині медики разом з київськими колегами провели надскладні операції з трансплантації. Від неродинного трупного донора пересадили пацієнтам печінку,нирки та серце.

Як все пройшло? І як почувають себе пацієнти, які отримали донорські органи? Дивіться далі.

В операційній - три команди трансплантологів з чотирьох українських лікарень. Лікарі з Інституту імені Шалімова вилучили печінку, є лише 12 годин, щоб повернутися до Києва і вшити орган.

Олексій Попов, завідувач відділу Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Практично всі пацієнти - це пацієнти з цирозом печінки… І тільки трансплантація печінки дає шанс на нове повноцінне життя.

Серце та обидві нирки пересаджують на місці. Борис Тодуров пересаджує орган, і серце - запускають.

Робимо. Добре, пішов… Відновлюється. Таке й навантаження тримаємо. Не відвантажуємо, нічого не забираємо. Геть трішки можемо… Більше не треба… Можемо підключити дихання. Підключаємо дихання.

110 хвилин минуло від початку ішемії, тобто - зупинки кровопостачання донорського органу, його вилучення та пересадки - і серце знову б'ється.

Урятоване ще одне життя. Киянин Володимир Висоцький у 27 років двічі поспіль перехворів на запалення легень. Почалася задишка, ходити було важко. Серце погано скорочувалося..

Володимир Висоцький, пацієнт із пересадженим серцем:

2019 року, перед Новим роком, 30 грудня я потрапив у реанімацію в Інститут серця, І вони визначили, що в мене така проблема… І по сьогодні я кожні два-три тижні ходжу на обстеження до лікаря... Сьогодні зранку мені подзвонили, і я сьогодні зранку приїхав.

Борис Тодуров, директор Інституту серця МОЗ України:

Незважаючи на всі ці складнощі й російську агресію, ми продовжуємо робити трансплантацію, оскільки вона потрібна цим людям, які цього дуже чекають… Зараз серце вже йде і, можна сказати, що основний етап завершений… Пару донор-реципієнт відбирає е-диск, тобто комп'ютер - єдиний реєстр, який є в МОЗ. За кількістю балів визначає, якому реципієнтові дістанеться те чи інше донорське серце.

Тим часом, інша бригада трансплантологів промиває нирки.

Михайло Загрійчук, трансплантолог Волинської обласної клінічної лікарні:

Обробляють нирочки й готують до вшивання… Візуально виглядає навіть дуже непогано, добре відмилася.

Хірурги на чолі з Миколою Поляковим готують до операції одразу двох пацієнтів.

Микола Поляков, трансплантолог:

Я заздрю, саме заздрю білою заздрістю Волині, яка змогла організувати в це важкий час трупне донорство. Слава Богу, двоє пацієнтів, двоє молодих людей перенесли трансплантацію нирки. Функція нирки на столі. Слава Богу!

Сергій із Херсонщини після початку війни переїхав до Чернівців. Три роки чоловік перебував на гемодіалізі.

Сергій Погорілий, пацієнт із пересадженою ниркою:

Стався міокардит, потрапив я у кардіологію. А там уже почали дообстежувати, аналізи додаткові - і от уже з'ясувалося, що там креатинін високий, і ясно, що це було серцеве на фоні ниркового …

А Вікторія Євтушенко має цукровий діабет. Проблеми із нирками почалися після ковіду.

Вікторія Євтушенко, пацієнтка з пересадженою ниркою:

Хвороба нирок підступна, вона проходить непомітно, ти потім починаєш лише відчувати набряки на тілі, починається велика дуже інтоксикація, погане самопочуття. Це основні три симптоми захворювання нирки.

Пацієнт із пересадженим серцем добу пробув під наглядом у реанімації, згодом чоловіка перевезли в Київ. Там на нього чекають дружина й маленька дитина.

Володимир Пецентій, завідувач кардіохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні:

Перспектив без цієї операції в пацієнта просто не було б… Пацієнт повертається до менш-більш нормального способу життя.

Пацієнти, які отримали донорські органи, після реабілітації зможуть відновити повноцінне життя. За цей шанс завдячують рідним 50-річної жінки, яка померла внаслідок інсульту. Вони дали згоду на трансплантацію і цим врятували чотирьох людей.