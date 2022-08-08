Ситуація на Донбасі залишається складною: ворог тисне на Авдіївку, Піски, Мар'їнку, Бахмут [ Редагувати ]
Ситуація на Донбасі залишається складною! Ворог тисне на Авдіївку, Піски, Мар'їнку, Бахмут. Далі ще один сюжет, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення. Він дає уявлення про ситуацію у прифронтових містах. Але, де саме був відзнятий матеріал - не кажемо свідомо. Щоб не зашкодити тим, хто з'явиться в кадрі.
Олександр Осовський, воєнний кореспондент:
Це місце - сумний приклад того, як російська армія воює з українськими містами. Вже не перший місяць вони обкладають будинки цивільних з артилерії та танків. І хоча тут майже не залишилось вцілілої інфраструктури, окупанти не шкодують своїх снарядів, щоб зрівняти все з землею.
Знищена школа, залишки дитячого майданчика, поодинокі могили місцевих мешканців. Люди з сумом згадують - до 24-го лютого їхнє місто активно розвивалося. Тепер - тут самі лише руїни.
Позивний "Барат" - військовослужбовець Збройних сил України:
Кожен день, кожну годину, кожну хвилину, проісходять арт обстріли. Авіація вже не так залітає збиваємо їх. Але мирне населення страдає.
Наші захисники міцно тримають оборону у передмісті. А тому окупанти не можуть підійти ближче. От і б'ють нещадно з артилерії, стираючи з лиця землі цілі житлові квартали.
Позивний "Барат" - військовослужбовець Збройних сил України:
Це роблять от злості. Це вже не можуть нічого зробити, протидіяти нам. І просто-напросто добивають. Залякування мирного населення.
Наші бійці за можливості намагаються допомагати місцевим евакуюватися. Та й медикам сюди доводиться приїжджати часто. Адже людей тут і досі багато!
Позивний "Тушонка" - військовослужбовець Збройних сил України:
Люди без води, без газу, без світла, без тепла, без уюта, без нічого. Тут есть і бабушки, і діти. І молодьож і яким треба медична допомога. Яких треба евакуювати, яким треба оказать медицинску помощь, ми йдем всім на встрєчу.
А тому українські військові не здаються! І робитимуть усе, щоб відтіснити артилерію ворога якнайдалі від міста. І ще на крок наблизити перемогу.
Позивний "Вова" - військовослужбовець Збройних сил України:
Нашою перемогою, ну важко буде, це ясно. Ну але…. Інакше не може бути.
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