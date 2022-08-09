У порту кубинської провінції Матансас, де палає нафтосховище, вогонь охопив уже чотири резервуари місткістю 50 тисяч тонн. Про це повідомив заступник начальника Національного відділу пожежної охорони Куби Олександр Авалос Хорхе.

Було послідовне займання, зараз палають чотири пов'язані сховища.

Він наголосив, що подібних пожеж в історії Куби не було, прогнози щодо термінів гасіння робити складно, - "це може тривати дні".

Пожежники намагаються охолодити резервуари, а також не допустити поширення вогню на зону генераторних установок і термінал 321 з нафтопродуктами та бензином.

Для допомоги у гасінні пожежі на Кубу почали прибувати літаки та гелікоптери, а також фахівці та обладнання з Мексики та Венесуели.

У понеділок нестача води через гасіння пожежі в порту призвела до зупинки великої ТЕЦ Антоніо Гітераса, дефіцит електроенергії в національній розподільній системі перевищував 1,1 гігавата.

Нагадаємо, що сильна пожежа в порту почалася 5 серпня ввечері після удару блискавки в купол резервуара, де було 25 тисяч кубометрів нафти.

За останньою інформацією міністерства охорони здоров'я, одна людина загинула, 16 вважаються зниклими безвісти. Загалом постраждали 125 людей, з яких 22 залишаються у лікарнях, п'ятеро - у критичному стані. У провінції Матансас, за інформацією губернатора, з району стихійного лиха евакуйовано майже 4800 людей.