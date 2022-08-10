На евакуацію наважилися, коли позиції окупантів були усього в ста метрах від лікарні

Понад 10 медичних закладів з Харківської та Луганської областей евакуювалися до Дніпропетровщини. Перевезли персонал, обладнання і транспорт. Лікарні, діагностичні центри, служби екстреної допомоги вимушені були припинити роботу на місцях - через постійні обстріли, а часто і понищені російськими снарядами приміщення. Про те, як лікарня із Сєверодонецька почала працювати у Дніпрі. І чи вдалося повноцінно відновити роботу - у наступному матеріалі.

На суцільні руїни російська армія перетворила багатопрофільну лікарню Сєвєродонецька. Скільки снарядів та ракет по ній випустили окупанти - медики навіть не рахували.

Юлія, лаборант:

Тривалі бої були, обстріли. Но ми намагались залишатися, але дуже тяжко було. Бігали під обстрілами на другий кінець нашого міста працювали, як могли.

Під постійними обстрілами медики до останнього намагалися працювати. Надавали медичну допомогу, навіть, коли вже не було частини даху та вікон. Загинули п'ятеро працівників. На евакуацію наважилися, коли позиції окупантів були усього в ста метрах від лікарні.

Роман, директор багатопрофільної лікарні Сєверодонецька:

Це первинна ланка, це був клініко-діагностичний центр, це була багатопрофільна лікарня, стаціонарна допомога, з амбулаторним відділенням. І стоматологія. Це до двох тисяч працівників.

Тиск підвищений. Треба буде міняти ліки від тиску. Ми зараз дамо ліки наші. Ви спробуйте їх приймати по тій схемі, якій ми вам розпишемо.

Це один із перших прийомів кардіолога з лікарні Сєверодонецька вже у Дніпрі. Саме сюди частину відділень евакуювали медики. Свою роботу відновила й амбулаторія. І від самого ранку тут черги.

Микола, переселенець з Лисичанська:

Вчера я был у хирурга, прошел консультацию. Все нормально, направили меня до кардиолога. Сейчас идем на прием к кардиологу.

Ще тут є кабінети невропатолога і травматолога. Загалом близько 10 вузькопрофільних спеціалістів. Прийоми ведуть лише тиждень, але вже завітали й постійні пацієнти, яких медики вели кілька років у Сєверодонецьку.

Ольга, лікар-кардіолог:

Був пацієнт, вже третій раз приходить, якого я знаю з 2016 року. Якому ми робили у Сєверодонецьку коронарографію. Знаю його проблему він прийшов, він звертався у Дніпрі, але в нього немає ніякого документа медичного. Йому потрібно все відновлювати. І це дуже складно. А я дещо пам'ятаю.

Олена Кузьменко, переселенка з Сєверодонецька:

Всіх лікарів знаю. Кардіологів, Асю Михайлівну, невропатологів, Галину Петрівну, ну всіх я там знаю. Коли ми взнали, що тут Сєверодонецькі ми сразу приїхали сюди.

Поки амбулаторія може приймати до 50 пацієнтів на день. Згодом відкриють ще кілька відділень. Нині гостро відчувається проблема вільних приміщень. Поки знайшли кабінети для амбулаторії. Закупити обладнання та зробити косметичний ремонт вдалося за рахунок держави.

Роман, директор багатопрофільної лікарні Сєверодонецька:

Ми маємо надію ще відновити реабілітацію пацієнтів та гемодіалізну допомогу, бо більше десятка пацієнтів, які потребують такої допомоги, які теж виїхали з Луганської області.

Відновила роботу і лабораторія. Тут вже проводять і біохімічні, і гематологічні аналізи.