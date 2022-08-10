Волинські діти зібрали майже 200 тисяч гривень на антидрон для українських захисників. Прилад, що збиває ворожі безпілотники, школярі купили за зароблені співом гроші. Імпровізовані виступи влаштовували у центрі невеличкого містечка Рожище. Малі й дорослі тепер хочуть забезпечити наших воїнів машинами. Більше про дітей-волонтерів - розкажуть наші регіональні кореспонденти.

...а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Дитячий батальйон "Бандерівці" - так 15 учасників назвали свій колектив. Уже місяць вони співають і заробляють гроші на допомогу Збройним Силам України.

Ярина, волонтерка:

З самого початку нас троє чи четверо співали, а потім люди бачили, що ми співаємо, до нас приходили й ми співали всі разом вже. Вони взагалі на лавочці сиділи, ми їх побачили та запросили до нас.

Вікторія Шварцкоп, волонтерка:

Оскільки війна зараз в нас не тільки фізична і не тільки танками, зброєю, але й кібервійна, новітнє озброєння, то ми вирішили купити антидрон, оскільки він дуже потрібний нашим військовим.

185 тисяч гривень на цей прилад юні волонтери зібрали менш ніж за місяць. Співають і в дощ, і в спеку. Гуртуються по кілька разів на тиждень.

Ірина Кочкіна, волонтерка:

Всі знайомі та навіть ті, хто не знає нас, кидали великі гроші: і по 200 грн, по 50, навіть по 5 - це вже результат.

Старші учасники гурту відповідають за організацію виступів. Найменші - ще дошкільнята, їм лише по п'ять років.

Мар'яна, волонтерка:

Збирали на пушку, а тепер збираємо на машину. - А що це за пушка така? - Антидрон.

Денис, волонтер:

Антидронова рушниця - це така пушка, яка збиває лазером ворожі дрони.

Діти добре розуміють, для чого вони тут.

Маргарита, волонтерка:

Щоби допомогти нашій країні перемогти, щоби закінчилась вже та війна, у світі настав мир і наші ЗСУ стали ще сильнішими.

Марія, волонтерка:

Зараз в мене тато служить і кожного дня я за нього дуже сильно переживаю. Мені здається, тим, що ми збираємо гроші, допомагаємо ЗСУ, я його більше підтримую, ніж просто говорю, що дуже сильно тебе люблю, сумую.

Співають "Бандерівці" популярні українські та народні пісні. Перехожі охоче кладуть гроші до скриньки юних волонтерів. Деякі віддають на благодійність ледь не останнє.

Людмила Шевчук, жителька Рожища:

В мене сина забрали, я залишилась сама. Хай їм Бог допомагає і діткам цим. Що вони заробили стільки грошей. Скільки можу - стільки й кину.

Роман, житель Рожища:

В мене просто дитина така сама як ці дівчатка. Такі маленькі діти збирають на армію - треба по-любому підтримати.

Антидрон замовили українські військові. Його привезли зі Швейцарії. Спеціально, щоб забрати рушницю, з передової приїхав Богдан. Каже: зброя допоможе боротися з ворожою технікою, що літає над нашими позиціями.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Посліпимо, не знатимуть, що робити. Плюс зараз використовують ВОГи, чіпляють, просто гранатки кидають з безпілотників. Так що думаю, це дуже багато врятує бійців і принесе неприємних моментів москалям.

За тиждень дитячий батальйон "Бандерівці" назбирав 80 тисяч і на автомобіль для воїнів. Його днями мають привезти з Польщі. Наступний збір оголосили на ще один антидрон, який замовили бійці волинської 14-ї бригади.