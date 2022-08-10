Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що у Маріуполі зафіксували рух ворожих систем та засобів протиповітряної оборони. Ймовірно, їх стягують на Донецький напрямок. Про це повідомляється у його Telegram.

За його даними, вчора зранку на проспекті Металургів та Нікопольському у Маріуполі помітили рух російської військової техніки. Тягачі були навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".

Андрющенко зазначив, що засоби ППО не розмістили у місті, а перекинули ближче до лінії фронту. Ймовірно, техніку відправили у Донецькому напряму.