На Донбасі окупанти стягують до лінії фронту системи ППО [ Редагувати ]
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що у Маріуполі зафіксували рух ворожих систем та засобів протиповітряної оборони. Ймовірно, їх стягують на Донецький напрямок. Про це повідомляється у його Telegram.
За його даними, вчора зранку на проспекті Металургів та Нікопольському у Маріуполі помітили рух російської військової техніки. Тягачі були навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".
Андрющенко зазначив, що засоби ППО не розмістили у місті, а перекинули ближче до лінії фронту. Ймовірно, техніку відправили у Донецькому напряму.
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