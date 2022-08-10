Через стрімке загострення військової ситуації у Донецькій області, компанія "АТБ-маркет" тимчасово призупиняє діяльність магазинів торговельної мережі "АТБ" у регіоні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Таке рішення обумовлене високими ризиками небезпеки життю та здоров’ю відвідувачів та співробітників магазинів, суттєвими труднощами з безперебійним постачанням продуктів харчування та товарів першої необхідності, а також введенням у області особливого режиму руху транспорту на час дії воєнного стану.

На початок повномасштабної військової агресії на Донеччині працювало 57 магазинів "АТБ". За час воєнних дій зачинилося 53 магазини, з них 28 були пошкоджені під час ракетних та артилерійських обстрілів.

Агресор захопив і розграбував 24 магазини "АТБ". На їх базі відкриті російські аналоги мереж "Мера", "Ситий маркет", "ТМ Маркет" та інші.

Останнім часом у Донецькій області працювало 4 магазини "АТБ": у Покровську, Селидовому, Добропіллі та Новогродівці.

Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.