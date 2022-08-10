АТБ закриває магазини у Донецькій області [ Редагувати ]
Через стрімке загострення військової ситуації у Донецькій області, компанія "АТБ-маркет" тимчасово призупиняє діяльність магазинів торговельної мережі "АТБ" у регіоні. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Таке рішення обумовлене високими ризиками небезпеки життю та здоров’ю відвідувачів та співробітників магазинів, суттєвими труднощами з безперебійним постачанням продуктів харчування та товарів першої необхідності, а також введенням у області особливого режиму руху транспорту на час дії воєнного стану.
На початок повномасштабної військової агресії на Донеччині працювало 57 магазинів "АТБ". За час воєнних дій зачинилося 53 магазини, з них 28 були пошкоджені під час ракетних та артилерійських обстрілів.
Агресор захопив і розграбував 24 магазини "АТБ". На їх базі відкриті російські аналоги мереж "Мера", "Ситий маркет", "ТМ Маркет" та інші.
Останнім часом у Донецькій області працювало 4 магазини "АТБ": у Покровську, Селидовому, Добропіллі та Новогродівці.
Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.
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