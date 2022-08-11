Лише повний відхід росіян з ЗАЕС гарантує атомну безпеку Європі- Зеленський [ Редагувати ]
Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС та відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, - це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від обʼєктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.
Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 серпня, окупанти чотири рази обстріляли ЗАЕС. З березня 2022 року станція перебуває під контролем російських загарбників.
Раніше країни G7 виступили з заявою, вимагаючи від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України.
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