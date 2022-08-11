В ООН зробили заяву про розміщення миротворців на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
ООН не розглядає варіант розміщення миротворчого контингенту організації на території Запорізької АЕС, оскільки вважає, що Україна і Росія здатні самостійно створити периметр безпеки навколо станції. Про це заявив речник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррик.
Не думаю, що точаться якісь дискусії щодо розміщення миротворців ООН. Думаю, що сторони цілком здатні слідувати баченню, яке виклав у своїй заяві генсек ООН.
Раніше 11 серпня Антоніу Гутерріш закликав Росію припинити завдавати ударів по території ЗАЕС та вивести військових з території станції. Генсек ООН також закликав сторони укласти угоду про "безпечний периметр демілітаризації".
Нагадаємо, що сьогодні, 11 серпня, окупанти чотири рази обстріляли ЗАЕС. З березня 2022 року станція перебуває під контролем російських загарбників.
Раніше країни G7 виступили з заявою, вимагаючи від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України.
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