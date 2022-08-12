У Міністерстві оборони Великобританії заявив про те, що вибухи на території військового аеродрому "Саки" призвели до падіння потужностей морської авіації рф. Про це повідомляється у Twitter.

Тепер російська сторона не вважатиме окупований Крим своїм "безпечним тилом".

Потужності морської авіації флоту рф зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил.

Як пише британська розвідка, хоч початкова причина вибухів на Сакському військовому аеродромі не відома, але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть стверджувати про результатам детонації чотирьох незакритих складів боєприпасів.

Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільових літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром.

У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних росії для ведення війни, але в основному Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту росії.