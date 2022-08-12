Президент Росії Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки Росії "питання забезпечення безпеки на військовому напрямку". Про це повідомляється на сайті Кремля.

Під час засідання виступив міністр оборони Сергій Шойгу. Інші подробиці наради невідомі.

Востаннє Шойгу виступав на засіданні Радбезу РФ 13 травня. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, тоді міністр поінформував учасників наради про хід збройного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що раніше Путін зробив заяву про загрозу ядерної війни.