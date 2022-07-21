"Занадто здоровий": голова ЦРУ про чутки про здоров'я путіна [ Редагувати ]
Голова ЦРУ заявив про те, що президент росії володимир путін "ймовірно, занадто здоровий". Вільям Бернс спростував чутки про серйозне захворювання російського президента, наприклад, рак. Про це повідомляє sky.news.
Наскільки ми можемо сказати, він, ймовірно, занадто здоровий.
Він зазначив, що це "неофіційна думка розвідки".
Глава ЦРУ, а також колишній посол США в москві, спостерігав за путіним і мав з ним справу більше двох десятиліть. Він сказав, що президент вважає своїм призначенням відновити росію як "велику" державу. Ключем до цього був контроль над Україною.
Директор ЦРУ очікує, що кремль продовжить війну на виснаження, вважаючи, що воля заходу підтримати Україну повинна похитнутися. Але він упевнений, що путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом, і знову виявиться неправий.
Він наполягає на тому, що Україна - не справжня країна, а справжні країни дають відсіч.
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