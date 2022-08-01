Путін зробив заяву про використання ядерної зброї [ Редагувати ]
Переможців у ядерній війні бути не може, і вона ніколи не повинна бути розв'язана. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін у вітанні учасникам і гостям 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш на початку конференції заявив, що світ зіткнувся з "ядерною небезпекою, небаченою з часів розпалу холодної війни", і перебуває лише в "одному неправильному розрахунку від ядерного знищення".
Досі нам надзвичайно щастило. Але успіх - це не стратегія. Це також не щит від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт.
Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.
Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.
Нагадаємо, що 1 серпня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готова обговорювати з Росією нову систему контролю над стратегічними наступальними озброєннями, які включають міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети підводних човнів і важкі бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю.
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